Napoli Rrahmani | Siamo pronti per l’esordio col Verona Buongiorno e Marin ci aiuteranno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Amir, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Queste le sue parole:: “Debutto in campionato? Stiamo lavorando etutti” “Debutto in campionato? Stiamo lavorando etutti. Esordio acontro la mia ex squadra? Ho giocato solo un anno lì, è una partita contro una ex ma non conta nulla per me. Voglio giocare tutte le partite per vincere. Quanto ci ha fatto sudare Conte nei ritiri? E’ stata dura, ma lo ha fatto per noi, vuole chepreparati ad affrontare al meglio campionato e Coppa Italia. A che punto è l’apprendimento dei movimenti difensivi? Non conta solo per noi, lavoriamo come una squadra. Il mister sta lavorando con tutto il gruppo al meglio. Passaggio dalla difesa a 4 a quella a 3? Noia fare tutto, anche a cambiare modulo o modo giocare.