Mutui 2024 | cosa succede in caso di morte chi paga e i problemi da evitare

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ilmento del mutuo è un onere che grava su un componente del nucleo familiare. Indi decessoal finanziamento? Chi stipula un mutuo solitamente accetta un piano di ammortamento dalla lunga durata, fino a 30 anni. In questo lasso di tempo potrebbe accadere qualsiasi, anche ladell’intestatario. Se così fosse chi pagherebbe le rate mancanti del finanziamento? Chiil mutuo se muore l’intestatario? (Cityrumors.it)Oggigiorno il mutuo è l’unico strumento a disposizione dei giovani e meno giovani per comprare casa. Avere la liquidità necessaria per coprire l’interno costo dell’abitazione è un sogno irrealizzabile per la maggior parte delle persone. Da qui la decisione di andare in banca e accettare l’onere delmento di rate mensili per tutto il piano di ammortamento.