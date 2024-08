Masters 1000 Cincinnati | Alcaraz eliminato Monfils vince in rimonta in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Colpo di scena a. Esce la testa di serie numero 2 del torneo Carlos. Lo spagnolo viene battuto inda Gaelcon il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-4. Dopo l’interruzione per pioggia di ieri sera sul 6-6 (3-1) al tie break del secondo set per il francese, il numero 3 del mondo non riesce a ritrovare il suo tennis e perde a sorpresa mancando la difesa della finale dello scorso anno. Tanti punti persi per, che in caso di vittoria del torneo di Zverev scalerebbe, con due Slam vinti, al quarto posto in classifica Atp. Grande occasione per il tedesco, che se dovesse trionfare salirebbe in seconda posizione. Nonostante una condizione non esaltante, Sinner allunga in vetta alla classifica con 1500 punti di vantaggio su Djokovic e 1600 sutornerà in campo già stasera contro Holger Rune.