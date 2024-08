Maresca | Osimhen e Joao Felix? Non parlo dei giocatori di Atletico Madrid e Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’allenatore del Chelsea, Enzo, ha iniziato la sua conferenza stampa confermando che tutti sono disponibili ad affrontare il Manchester City, tranne Reece James e Conor Gallagher. Poi glissa sue su: «Spero il mercato finisca presto e che arrivi qualche giocatore» Sulla sua prima partita di Premier League: «Un buon inizio è sempre importante, ma sono abbastanza fiducioso e rilassato in questo senso perché con il tempo la squadra migliorerà. Questa è l’unica cosa che posso controllare. Stiamo andando bene fin dal primo giorno e stiamo migliorando le cose. È troppo presto per vedere la squadra nel modo in cui vorrei vederla, ma sono contento del processo e sono dove mi aspettavo di essere. Giorno dopo giorno e partita dopo partita stiamo migliorando». Ha insistito su questo concetto prima di parlare del mercato. «Gallagher è tornato e si sta allenando.