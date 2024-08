LIVE Italia-Belgio Europei volley femminile U20 in DIRETTA | azzurrine a caccia della finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allasemidel campionato Europeounder 20 in programma a Sofia in Bulgaria: di fronte. La Nazionale Under 20na dopo la prima fase in Irlanda ha raggiunto la Bulgaria, dove si svolge la fasedei Campionatidi categoria. Guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi, la squadra azzurra ha mostrato un percorso impeccabile durante la fase a gironi, collezionando sette vittorie consecutive contro Repubblica Ceca, Portogallo, Serbia, Ucraina, Irlanda, Polonia e Finlandia. Questo impressionante risultato ha permesso all’di avanzare tra le migliori quattro squadre del torneo, conquistando anche l’importante qualificazione per i Campionati del Mondo Under 21, previsti per il 2025.