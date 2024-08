Lega Serie A sigla una nuova partnership con iliad E intanto vende nuovi diritti all’estero

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 16 agosto 2024)è il nuovo Innovation & Technology Partner diA. Secondo l’accordo, il brand di telecomunicazioni sarà presente in ogni momento televisivo in cui la tecnologia sarà protagonista, come presenting partner del Virtual Assistant Referee (Var) e della Goal Line Technology. A seguito della, il centro tecnologico dellaA a Lissone cambierà denominazione inInternational Broadcast Centre, mentre il miglior gol, individuato dopo una votazione sui canali digital diA, verrà premiato con il titolo di Goal Of The Month presented byA: si allarga la platea L’accordo connon è l’unica novità della prossima stagione. Durante l’Assemblea dellaA, sono stati assegnati anche iaudiovisivi dellaA in alcuni territori a livello internazionale.