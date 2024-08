L’Alcione sbarca a Sesto San Giovanni | saranno giocate al Breda le gare casalinghe in Lega Pro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024)Milano disputerà le partitedella stagione 2024-2025 allo StadiodiSan. La società meneghina neo-promossa per la prima volta inPro ha comunicato di “aver completato tutte le procedure previste ed ottenuto le autorizzazioni necessarie” per giocare lenell’impianto di via XX Settembre 190 aSan, casa della Proretrocessa in Serie D, società con cuiha raggiunto e definito un accordo nelle ultime “Come già annunciato durante la conferenza stampa di presentazione di lunedì 15 luglio – si legge nel comunicato del– la società, subito dopo l’accordo con il Fiorenzuola, si era messa immediatamente alla ricerca di una soluzione diversa, cercando di rimanere il più possibile vicino a Milano.