Isabela Merced su Superman | James Gunn sta cercando di rimanere molto fedele ai fumetti ma di aggiungere il suo tocco personale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 16 agosto 2024)su: “stadiaima diil suoha messo insieme un castinteressante per, tra cui la star di Alien: Romulus e Madame Webnel ruolo di Hawgirl. In base a ciò che abbiamo visto nelle foto dal set, il personaggio sarà un membro della Justice League International di Maxwell Lord insieme a Guy Gardner/Lanterna Verde e Mister Terrific. Parlando con Josh Horowitz nel suo podcast Happy Sad Confused,ha condiviso la sua eccitazione per il primo film dei DC Studios. “Sono così emozionata che tutti vedano Nathan Fillion. Penso che sia fantastico”, ha iniziato. “L’intero film èaima con undi. Penso davvero che sia divertente, intelligente, commovente almeno, questa è stata la mia esperienza sul set.