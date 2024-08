Investe e uccide il padre | dramma in famiglia fatale una manovra errata col mezzo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024)a Ferragosto nelle campagne lombarde. In un tragico incidente ha perso la vita un uomo di 76 anni, travolto dal trattore guidato dal figlio. Il sinistro si è consumato nella mattinata di ieri, non distante da Cremona alla cascina Miglio di Motta Baluffi. Ancora da capire la dinamica. Scrive il giornale locale cremonasera.it come: "Due le ipotesi al vaglio degli inquirenti: il 76enne potrebbe aver incrociato all'improvviso la traiettoria del trattore in movimento, oppure essersi piegato a spostare qualcosa a terra".