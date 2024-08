Imane Khelif al centro estetico | la trasformazione della pugile | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dalla ring al salone di bellezza. Dopo le roventi polemiche olimpiche, laalgerina- medaglia d'oro a Parigi 2024 - ha condiviso sul suo profilo Instagram unche documenta la sua "", unrealizzato in un notodi Algeri. Nelle immaginipassa dall'indossare i guantoni da boxe al mostrarsi raggiante in un abito floreale, con orecchini e al collo la medaglia d'oro vinta ai Giochi olimpici di Parigi, che non sfila mai. A corredo delle immagini, il proprietario del salone ha scritto un commento toccante: "Per guadagnarsi la sua medaglia,non ha potuto permettersi di perdere tempo nei saloni di bellezza o a fare shopping. Non ha mai sentito la necessità di adeguarsi agli standard imposti per affermare la sua identità - si legge nel post -. Per me,è una vera icona, una delle mie preferite di sempre".