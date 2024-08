Il vaiolo delle scimmie che cosa sappiamo della nuova variante

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 16 agosto 2024) AGI - La crescente epidemia diin Africa è causata da un nuovo ceppo del virus, più trasmissibile. L'Organizzazione MondialeSanità (OMS) ha dichiarato che l'epidemia di mpox in alcune parti dell'Africa è ora un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale ed è la seconda volta che succede da quando il virus si è diffuso nel mondo nel 2022. Ma questaepidemia, che ha attraversato i confini dall'epicentro nella Repubblica Democratica del Congo ad altre nazioni africane, è guidata da un nuovo ceppo del virus che ha allarmato gli esperti sanitari. COS'E' L'MPOX La malattia infettiva precedentemente nota comeè stata individuata per la prima volta nell'uomo nella RDC nel 1970. Esistono due sottotipi del virus: il clade I e il clade II. Il clade I, più letale, è endemico da decenni nel bacino del Congo, in Africa centrale.