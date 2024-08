Corriere dello Sport – la strategia di Giuntoli che può convincere l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 16 agosto 2024) 2024-08-15 22:26:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: La via per arrivare a Koop non è mai stata una comoda litoranea con vista mare, semmai è somigliata quasi sempre a una strada in salita, tortuosa come i sentieri di montagna. Niente bagno a Ferragosto per la Juve, quindi: mentre chiude per Kalulu dal Milan (c’è l’ok del ragazzo dopo quello del Milan per un prestito da 3 milioni e il diritto di riscatto a 14),tenterà di arrampicarsi sulla cima Percassi, una vetta che sembrava inespugnabile soltanto poche settimane fa e diventata ora raggiungibile grazie allo scorrere del tempo che stavolta gioca a favore della Signora. Il direttore tecnico ha convinto il calciatore ad aprile, ma non è mai stato così vicino a prenderlo come in queste ore.