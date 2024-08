Calciomercato il Milan davanti alle rivali | i rossoneri sono i primi ad aver completato o quasi la rosa Anzi ora devono sfoltire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Non chiamatelo “cantiere”. Perché se c’è una squadra che, al momento, si avvicina all’Inter per completezza dellae per ambizioni, questa è il. Che ha pure messo in atto una sua rivoluzione, certo, ma l’haterminata. “Dio ha impiegato sette giorni per costruire il mondo, siamo al sesto” ha detto Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Emerson Royal. Con l’arrivo di Fofana, il settimo è arrivato.. Al di là delle citazioni del libro della Genesi (improbabili, ma il “pacchetto Ibra” include anche questo), è vero che imolto più avanti rispetto a tutte le altre concorrenti nella costruzione delladella prossima stagione, quando mancano peraltro meno di 24 ore al debutto ufficiale in campionato che sarà contro il Torino.