Black out all’Argentario corrente ripristinata solo grazie alle power station Utenti furiosi scatta la class action

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Monte Argentario (Grosseto), 16 agosto 2024 – “Tutte rialimentate le migliaia di utenze rimaste senzaelettrica nei due giorni diout tra Monte Argentario, Porto Ercole e Ansedonia”. E’ quanto fa sapere Enel dopo i disagi che hanno caratterizzato i giorni a cavallo di Ferragosto. L’interruzione diha riguardato sia abitazioni che hotel, ristoranti e attività commerciali, causando fughe di turisti e danni ingenti. Glisonoe dopo aver annunciato battaglia legale per i rimborsi sono pronti a dare il via ad una. Sempre in base a quanto riportato da Enel, nelle scorse ore sono state installate cinque grandi(avevano iniziato con le prime due il 14 agosto), più altri gruppi elettrogeni di taglia minore.