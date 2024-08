WSJ | generale Kiev dietro danni N Stream

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 15 agosto 2024) 12.30 Dopo la notizia dell'arresto chiesto per un cittadino ucraino per il sabotaggio del gasdotto Nord2, il Wall Street Journal torna su quello che definisce "uno degli atti di sabotaggio più audaci della storia moderna".il piano ci sarebbe stato l'allora comandante delle forze armate ucraine, gen.Zaluzhny, rimosso quest' anno e nominato ambasciatore a Londra. Sei i presunti sabotatori, che avrebbero finto una gita in miniyacht.Inizialmente d'accordo, Zelensky avrebbe poi ordinato di non procedere, inascoltato.