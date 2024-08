TGLA7 E TG5 RACCONTANO NOTIZIE DIVERSE L’ITALIA HA UN PROBLEMA O È SUGGESTIONE?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 15 agosto 2024) I telegiornali ricoprono in Italia un ruolo ancora importante e per una fascia di età ampia, ovvero il pubblico più adulto, sono la prima fonte di informazione. Occorre però il massimo rigore: raccontare fatti, non opinioni. Alla Tv di Stato tedesca per esempio il giornalista e quindi il telegiornale non devono influenzare il pubblico. Sii fatti, spetta poi al telespettatore farsi la propria idea ma la testata non può indirizzare politicamente. Guardando i titoli odierni, e relativi servizi, del Tg5 e delnon è passata inosservata la lettura che viene data al dibattito sulla cittadinanza agli stranieri ed in particolare sull’apertura di Forza Italia sullo ius scholae. Tg5 ha rassicurato fin dai titoli dell’edizione di pranzo che non c’è alcuno scontro nel governo e al tempo stesso ha sottolineato le divergenze nel centro-sinistra.