Samb Lulli è ancora in stallo La decisione è rimandata

(Di giovedì 15 agosto 2024)qualche giorno e si saprà se Lucasarà un nuovo calciatore della. L’ex rossoblù, nella passata stagione alla Pianese con cui ha vinto il campionato di Serie D, si sta allenando agli ordini di Ottavio Palladini e con ogni probabilità si attenderà il prossimo week end o i primi giorni della prossima settimana per conoscere il destino del centrocampista di Atri. "lo conosco bene e da tanto tempo – ha detto Palladini al termine dell’amichevole con la Civitanovese persa dallaper 2-1 – ma ora è in prova e se sta bene fisicamente potrà darci una grossa mano. Valuteremo come sta e poi tireremo le somme e prenderemo una". In ballo per un posto in mediana c’è pure Kevin Candellori, nella passata stagione al Potenza ed oggi, al momento, svincolato. Ma l’exvanta richieste di Serie C. Tra questa c’è la stessa formazione lucana, il Picerno e la Cavese.