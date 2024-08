Rissa alla Rotonda Diaz Borrelli | Stop ai violenti sugli arenili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutia colpi di cocci di vetro e aste d’ombrellone ieri sulla spiaggia dellaa Napoli. Ne riferisce il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio. Alle ore 16 – osserva – un gruppo di ragazzi si è reso protagonista di unain acqua aggredendo a pugni un altro individuo. Quest’ultimo ha cercato di utilizzare un’asta di ombrellone e bottiglie di vetro per vendicarsi. Lo hanno segnalato alcuni bagnanti che hanno assistitoscena inviando anche alcune foto. “La presenza frequente di questi soggetti particolarmente aggressivi – sottolinea– rende la spiaggia dellaimpraticabile. Occorrerebbe un servizio mirato di forze dell’ordine in borghese per identificare questi delinquenti e allontanarli”.