Nuovo Cinema Paradiso | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di giovedì 15 agosto 2024): trama, cast e streaming delsu Rai 1 Stasera, giovedì 15 agosto 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in ondadel 1988 scritto, diretto e ideato da Giuseppe Tornatore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1988, Salvatore Di Vita è un affermato registatografico che vive a Roma da circa trent’anni e non ha mai voluto fare ritorno a Giancaldo, il paese siciliano di cui è originario, lasciando sempre che fosse sua madre a dover andare a trovarlo. Una sera, al suo rientro a casa, la compagna gli dice di aver appreso, tramite una telefonata dalla madre di lui, della morte di un certo Alfredo. Salvatore resta molto turbato dalla notizia e quella notte non riesce a prendere sonno e rivive i ricordi della sua giovinezza.