L’outfit sensuale perfetto per l’estate? Ecco cinque look casual chic per un’estate di passione da copiare subito

(Di giovedì 15 agosto 2024) Per esseree sensuali in estate basta davvero poco.capi di tendenza su cui puntare perdi. Clogs con mini tacco Tacco in legno, borchie decorative, fibbie luccicanti. I nuovi zoccoli da donna (in stile anni ’70), le clogs, sono perfette per le vacanze e il rientro. Leggi anche › Ildel giorno con vestito rosso che accende dile sere d’estate Gonna di jeans con i bottoni Si parte dalla gonna con bottoni di jeans, a tubino, lunga al ginocchio. Da abbinare a una T-shirt da annodare in vita e con le maniche arrotolate e alle ballerine. Scarpe color nude In versione décolleté, sandali a listini o ballerine rasoterra. Le vere It Shoes della stagione calda sono le scarpe color nude, versatili, lusinghiere e ultra femminili.