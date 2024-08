L’attrice Gena Rowlands è morta aveva 94 anni

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 15 agosto 2024) Hollywood piange la morte di, attrice nota per gli iconici ruoli in “Una Moglie” e “Le Pagine della Nostra Vita“. Deadline ha riferito chesi è spenta all’età di 94nella sua casa di Indian Wells, CA, dove era circondata dai familiari. La causa della morte non è stata al momento rivelata, ma è noto che dalottava contro il Morbo di Alzheimer. A causa della malattia, lasi era ritirata nel 2015 dopo aver vinto in carriera 4 Emmy Awards, 2 Golden Globe ed ottenuto 2 nomination agli Oscar, una delle quali per il ruolo che l’ha resa celebre “Una Moglie” (l’altra era per Gloria), diretto dal marito “defunto” John Cassavetes. Nel 2016 l’Academy le ha riservato l’Oscar alla Carriera.