La fabbrica dei bimbi in serie

(Di giovedì 15 agosto 2024) Aumentano i casi di Procreazione medicalmente assistita, che non segue le procedure ufficiali. Con una legge che risale al 2004 e va aggiornata, madre e nascituro sono esposti a rischi medici. E si aprono importanti questioni etiche. «Avevo bisogno di un donatore di seme. Avevo provato a seguire la procedura ufficiale, quella della Pma (Procreazione medicalmente assistita, ndr) in centri accreditati, ma il primo appuntamento disponibile era quasi dopo un anno. E io avevo compiuto già 40 anni I soldi a disposizione non erano molti e sapevamo che il problema era la “motilità” dello sperma di mio marito, quindi ho scelto la strada più breve: ho cercato online». Parla così Chiara V., 44 anni, emiliana. Lei - che chiede l’anonimato perché sa «di aver fatto una cosa contro la legge» - se tornasse indietro non cambierebbe strategia.