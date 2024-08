Graziani | Inter poco mercato? No c’è un motivo! Arnautovic peso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) Alcuni tifosi dell’si stanno lamentando, se mai ce ne fosse bisogno, per un presunto immobilismo sula quindici giorni dalla fine. Questione non reale, visto che gli acquisti sono arrivati con largo anticipo, e chesottolinea questo pomeriggio durante Microfono Aperto su Radio Sportiva. I NUOVI – Mehdi Taremi in attacco, Piotr Zielinski a centrocampo, Josep Martinez come secondo portiere. Più i giovani Alex Pérez e Luka Topalovic. E si spera anche un attaccante. Sono gli acquisti dell’a oggi, giovedì 15 agosto, due giorni prima dell’esordio in Serie A e quindici prima della fine della sessione estiva. Per alcuni tifosi però non basta, nonostante si stia parlando della squadra che ha stravinto lo scorso campionato e che non ha perso nessuno dei titolari.