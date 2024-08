Distrutti 50 tunnel di Hamas a Gaza | il video diffuso dall' Idf

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) L'esercito israeliano ha pubblicato un filmato che, a suo dire, mostra un'operazione militare pensata per far esplodere circa 50nella zona meridionale di, a Rafah. "Dopo quanto accaduto il 7 ottobre, non siamo disposti a permettere adi avere questa presenza e questa capacità nella Striscia", ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore israeliano, Herzi Halevi, durante un incontro con le nuove reclute dell'esercito a Tel Hashomer. I mediatori internazionali, intanto, hanno avviato un nuovo ciclo di colloqui con l'obiettivo di arrivare al cessate il fuoco, garantire il rilascio di decine di ostaggi ed evitare un conflitto regionale ancora più grande.