Dalle multinazionali alla campagna Barbara Nappini prima presidente donna nella storia di Slow Food e a settembre speaker di Italian Tech Week a Torino e in libreria con La Natura bella delle cose si racconta a iO Donna

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 15 agosto 2024) Gli eventi della nostra vita narrano chi siamo e ancora più chi vogliamo diventare e quando prendiamo decisioni dirompenti spesso si aprono spazi inaspettati, prima solo lontanamente immaginati. Non è solo un modo di dire quello cheNappini, primadidi Italian(25-27,), la principaleconference in Italia, spiega nel suo libro in uscita a, La. È esattamente quello che ha vissuto lei in prima persona, che dcomoda vita in città, a Firenze, e da un lavoro in una multinazionale della moda, ha deciso di andare a vivere in, occupandosi di permacultura e di tecniche agricolturali sperimentali e misurandosi con l’autoproduzione.