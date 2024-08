Come finisce il film Nuovo Cinema Paradiso | una sequenza che ha fatto la storia del cinema

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il finale gioiosamente agrodolce diè un chiaro omaggio all’amore per ildi Tornatore. Salvatore riceve una vecchia bobina diche Alfredo gli ha lasciato in eredità. In una sala di proiezione privata a Roma, Salvatore guarda la bobina, che contiene tutti i baci che Alfredo aveva censurato daiproiettati al. Quelladi baci, montata con cura, è una commovente testimonianza dell’amore di Alfredo per ile per Salvatore. Il finale della pellicola, che potete recuperare in streaming, è un perfetto esempio diilpossa catturare la pura emozione. Mentre Salvatore guarda quei baci, viene travolto dai ricordi e dall’amore per il suo vecchio amico, rivivendo l’incanto dele riscoprendo una parte di sé che aveva perso.