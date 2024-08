Chiude il giornalaio che per 53 anni ha portato i quotidiani a casa | Le edicole sono anche luoghi di incontro ma a nessuno importa salvarle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Una vetrina con esposte le prime pagine del giorno, qualche sgabello sul marciapiede e un capannello di persone che discutono animatamente. Chi negli ultimi 53è passato davanti all’edicola di via Gonzaga, alle porte del paese di Guastalla (Reggio Emilia) non può essersi perso uno dei salotti piùnti della zona. Un ritrovo di amici, masemplici passanti, che prendevano il giornale e lo commentavano in compagnia. Un luogo dove, come si dice da quelle parti, si faceva “filòs”, ovvero si discuteva. E che dal 31 luglio ha tirato giù la saracinesca. L’edicola di Fausto Veneri e Carla Valentini ha chiuso e come decine in tutta Italia non ha trovato sostituti. Il paese e la provincia restano orfani di uno spazio che aiutava a diffondere le informazioni e accoglieva chi aveva domande.