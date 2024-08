Calciomercato il Napoli ha una nuova priorità | la scelta dell’agente

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024) In attesa della gara di campionato contro il Verona, in casac’è unain sede di. Ildi Antonio Conte si sta preparando per la prima giornata di campionato. Domenica prossima, infatti, scenderà in campo contro il Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, in attesa della sfida contro i veneti, a tenere banco in casa partenopea sono soprattutto le varie trattative di. Dopo gli arrivi dei vari Rafa Marin, Leonardo Spinazzola ed Alessandro Buongiorno, infatti, il mercato delsta vivendo una lunga fase di stallo. Lo stesso Antonio Conte, esattamente dopo la gara di Coppa Italia contro il Modena di Pierpaolo Bisoli, ha ribadito la necessità di rinforzare la squadra. Proprio su quest’ultimo fronte,di fatto, bisogna registrare delle importanti novità.