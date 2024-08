Calciomercato Genoa blitz per Pinamonti | la proposta al Sassuolo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2024) Perso Retegui, con Gudmundsson al passo di addio, il, non è un segreto, è alla ricerca di un attaccante nelle ultime settimane di. La coppia gol di Gilardino, uno che di bomber se ne intende, è stata divisa dalla necessità dell’Atalanta che ha scelto Retegui come post Scamacca e terminerà completamente una volta ultimata la cessione di Gudmundsson alla Fiorentina (con l’Inter sullo sfondo). Per salutare l’islandese servirà però avere in pugno il sostituto. Fabio Silva è il nome caldo degli ultimi giorni ma ilpotrebbe valutare anche una pista italiana, non per forza alternativa al portoghese. Stiamo parlando di Andrea, attaccante delche non resterà in Serie B dopo la retrocessione degli emiliani. Secondo Sky Sport, ilavrebbe avviato i contatti per l’acquisto del bomber cresciuto nelle giovanili dell’Inter.