Automobilismo | il giovane pilota domina la gara Pignanelli senza rivali ai 7 Laghi Ora serve uno sprint per il titolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Lorenzonon si ferma, anzi spicca il volo. Ilbolognesesulla pista del circuito dei 7a Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. "Il sesto round del campionato – racconta orgoglioso il padre Salvatore, exdi spessore – si è svolto nella rovente pista internazionale in condizioni estreme con temperature di quaranta gradi. Il nostro Team Pima Racing si è dimostrato da subito preparato provando con modifiche l’adattamento delal tracciato di. Le performance della prove e dellarace ha permesso a Lorenzo di partire in pole position nellache poi ha comandato da primo metro fino all’ultimo".