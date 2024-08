Amanda Knox si scaglia contro i giudici | Il sistema giudiziario italiano mi sta torturando da 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Condannata a 3per calunnia, anche in appello lo scorso 5 giugno,a qualche giorno dal deposito delle motivazioni del verdetto della Corte d’appello di Firenze, si. “Ilmi stada 17. È iniziata durante il mio interrogatorio e continua nei tribunali, più di recente nelle motivazioni pubblicate l’8 agosto che spiegano perché mi hanno dichiarato colpevole di diffamazione a giugno” scrive la cittadina Usa imputata per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, nell’ambito della vicenda giudiziaria per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia la sera del 1º novembre 2007.