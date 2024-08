Alma Mater canestri d’autore L’Europeo 2025 da luglio a Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ci sono già le date: dal 6 al 13ospiterà, per la prima volta, il campionato europeo universitario di basket. Terra di, quella delle Due Torri, che ha ospitato finali scudetto, finali di Coppa dei Campioni (la prima volta nel 1966, con il successo del Simmenthal di Bill Bradley), finali di Coppa Italia e gare della nazionale. Per la prima volta ci saràin feluca e l’Studiorum ci arriverà con un titolo da difendere. Contrariamente a quello che si può pensare, però, il titolo è quello delle ragazze, anche se i maschi, dal 2017 a oggi (con la pausa di un paio d’anni causa Covid) hanno conquistato quattro titoli, tre dei quali di fila. Nell’ultimo europeo a Miskolc, in Ungheria, la band di Matteo Lolli è stata perfetta fino ai quarti di finale.