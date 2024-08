Sabato 17 agosto Gianfranco Butinar e Paolo Conticini a Eliopoli Summer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Pisa, 142024.17ore 22 sul palco dia Calambrone arrivanonel Talk show di Massimo Marini. Due grandi personaggi nel salotto di Massimo Marini., attore pisano ha esordito al cinema con Christian De Sica e partecipato a vari film suoi come Vacanze di Natale 1995 e 2000, Natale sul Nilo e Natale a Beverly Hills. In TV ha partecipato a vari film come Provaci ancora Prof insieme a Veronica Pivetti e tanti altri ancora e a varie edizioni di Tale e quale show di Carlo Conti. Esilarante la sua partecipazione con le sorelle Bandiera insieme a Gabriele Cirilli e a Flavio Insinna. Sulla Nove conduce Cash or Trash - chi offre di piu? e nel 2022 vince la terza edizione del cantante mascherato con Milly Carlucci.