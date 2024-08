Real Madrid-Atalanta stasera apre la stagione del calcio europeo con stile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Inizia lo spettacolo. Questa sera parte ufficialmente lacalcistica europea 2024/25, e c’è subito un importante trofeo in palio. A Varsavia si assegna infatti la Supercoppa europea, competizione che si gioca in gara unica tra chi ha conquistato la Champions League e chi ha portato a casa l’Europa League., quindi. E sarà battaglia. Sul manto erboso dello stadio PGE Narodowy, scendono in campo la miglior squadra d’Europa (con la bacheca colma di trofei) e la rivelazione della scorsa. Sfida nella sfida, Carlo Ancelotti, tecnico delle Merengues, contro Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea. L’allenatore italiano della squadra spagnola convoca anche il nuovo acquisto Kylian Mbappé, che nonostante sia appena arrivato potrebbe partire dall’inizio.