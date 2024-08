Potevo dirlo in un altro modo Ma | Di Francisca non fa sconti alla Pilato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “I concetti verso Benedettapotevano essere espressi in un? È vero, lo riconosco. Ma non sono una giornalista: ero in diretta come ex atleta, ambassador del Coni a Parigi 2024. Benedetta, a caldo, ha definito il quarto posto ‘il giorno più bello della sua vita'. Mi hanno chiesto un commento: mi è venuto da dire quello che ho detto perché ci credo profondamente”. Esordisce così Elisa Diquando ritorna sulle sue polemiche contro Benedetta, rea di averla criticata dopo che la nuotatrice aveva accettato di buon grado il quarto posto (arrivato per una frazione di centesimi) nei 100 metri rana.