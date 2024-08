Pensioni in bilico con l’addio di Quota 103 | Salvini ci riprova con Quota 41 dubbi sui costi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il 2025 sarà l’anno in cui la lunga coda di100 si esaurirà definitivamente. Dopo anni di modifiche e prolungamenti per evitare un improvviso aumento dell’età pensionabile, la norma di flessibilità che permetteva di smettere di lavorare a 62 anni con 41 di contributi scomparirà. La Lega e in particolare il suo segretario Matteo, ha però intenzione di introdurre una nuova opzione di flessibilità in modo da diminuire l’impatto della legge Fornero. Questa volta l’obiettivo sarebbe41 con un ricalcolo contributivo totale, che comporterebbe un taglio del 20% dell’assegnostico per chi sceglie questa alternativa. Idell’operazione rimangono però molto difficili da sostenere per il Governo.