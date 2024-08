Olimpiadi di Parigi ecco i 18 atleti e atlete più desiderati per una notte di sesso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ledi2024 sono appena terminate, e Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali, ha stilato un altro tipo di classifica: gli sportivi piùdagli utenti della piattaforma per una scappatella extraconiugale. A dire il vero qualche nome ha destato perplessità, ma tant’è. Secondo un sondaggio interno – che ha coinvolto 2.078 membri di Ashley Madison tra il 30 luglio e il 6 agosto – il 63% darebbe al proprio partner la chance di intrattenere un rapporto con l’atleta olimpico preferito, con il genere femminile più generoso, infatti il 72% concederebbe al compagno questa possibilità (contro il 63% del genere maschile). Attenzione, non è la classifica dei più belli, ma dei più