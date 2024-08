Niente bugie i segni zodiacali più sinceri sono quelli in questa lista

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Cipersone che, anche per l’influenza del loro segno zodiacale, hanno una spiccatatà che li rende validi alleati nella vita. Che si tratti di un amore o un’amicizia poco importante, avere questial proprio fianco è un dono prezioso. Grazie alla capacità che hanno di dire sempre le cose come stanno, evitandoe inutili giri di parole,molto schietti e altrettanto amabili.più: non mentono mai (cityrumors.it)Una dote non da tutti. C’è chi la impara nella vita, ma anche chi proprio non sa farne a meno. Forse complice anche l’influenza del segno zodiacale. Alcuni non riescono a vivere senza mentire, per loro è un’abitudine consolidata, per altri invece è l’esatto opposto.più: non mentono mai I primi dellasicuramente i nati sotto il segno del Cancro che hanno una profondatà caratteriali.