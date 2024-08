L’Ucraina tra buio e luce

Leggi tutta la notizia su linkiesta

È l'autunno del 2022. I russi colpiscono di continuo con i loro razzi alcuni specifici luoghi strategici del: il loro scopo è distruggere le infrastrutture energetiche, per far sprofondare il Paese nele nel freddo. Vogliono che sulscendano le tenebre. Quando a Brovary, la cittadina nei pressi di Kyjiv in cui viviamo, manca la l'elettricità, mancano di conseguenza anche il riscaldamento, l'acqua e la connessione internet. Non funzionano neppure i telefoni cellulari.