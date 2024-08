Ladispoli il 14 agosto nella spiaggia di Marina di Palo musica e spettacolo pirotecnico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 142024 – Per questo ferrl’Amministrazione Grando ha deciso per il 14di consentire l’accesso, oltre l’orario consentito, sull’arenile pubblico antistante il lungomaredi, dove sarà possibile anche fare il famoso bagno di mezzanotte in sicurezza, grazie al supporto della Guardia costiera e della Protezione civile dotata di personale qualificato per il salvataggio a mare. Unoalle 23:30, poi, saluterà il ferr2024 al ritmo della dance anni 80 suonata dalla “Max Pasquarelli Band” che si esibirà presso il Resort “Riva di” che per l’occasione consentirà l’accesso libero alla propria, consentendo a tutti di assistere allo. Dj set, sempremedesima location, per salutare il tramonto di ferr