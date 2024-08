Il sindaco Silvetti arriva a sorpresa nel ritiro | I tifosi vogliono il rispetto oltre alle vittorie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Se non fosse stato per lui nessuno di voi sarebbe qui, nemmeno noi. Quello che ha fatto è stato un autentico miracolo, considerato che ci ha impiegato quattro giorni a formare tutto questo": così il presidente dell’Ancona Vincenzo Guerini introduce ai giocatori ildorico Daniele, passato a salutare la squadra allo stadio Del Conero poco prima della partenza per il triangolare di Riccione. Un’incursione forse un po’ aquella del primo cittadino, che nella sala stampa dell’impianto di Passo Varano ha voluto fare alla squadra il suo in bocca al lupo a due settimane dall’inizio della nuova stagione: "Ci tenevo a salutarvi di persona.