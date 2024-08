Futuro incerto per Casa albergo Il Comune dismette un bene sociale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dopo lo sgombero del 31 luglio, la città si interroga adesso suldella. Per ora l’amministrazione non ha chiarito quale progetto e quale funzione sarà realizzata per l’edificio di via Fogagnolo, che per decenni ha accolto lavoratori, fragili e sfrattati. Si sa, però, che la struttura sarà messa in vendita. Anzi, è già stata messa in vendita. Nel 2020 laera stata inserita nel piano delle alienazioni dei beni comunali. Un piano validato dalla Corte dei Conti, che faceva parte del più ampio programma di rientro dai pesanti debiti che avevano determinato la procedura di predissesto dell’ente (26 milioni di disavanzo e 14 milioni di arretrati verso i fornitori). Nel dicembre del 2021, con larghissimo anticipo, la Giunta aveva annunciato di aver già concluso tutto il recupero dei “buchi“ e, quindi, di aver portato a termine il piano.