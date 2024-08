Durazzano torna ‘Gustarte’ | nel centro storico di scena arte e enogastonomia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Da giovedì 22 a domenica 25 agosto i vicoli, gli slarghi e le corti del "cuore antico" di(Benevento) ospiteranno la ottava edizione di, iniziativa che intende far conoscere il territorio durazzanese, le sue bellezze naturalistiche, le sue antiche chiese, la sua storia borbonica testimoniata con la presenza sul territorio del "Ponte della Valle di Mezzo", bene riconosciuto Patrimonio mondiale dell'Umanità dall'Unesco , opera di ingegneria idraulica facente pdel complesso architettonico dell'Acquedotto Carolino, pensato e realizzato da Luigi Vanvitelli per portare l'acqua dalle fonti del Fizzo (ai piedi del Taburno) alla Reggia di Caserta. L'evento intende far conoscere, valorizzare e promuovere la cultura enogastronomica, artigiana ed artistica locale.