Donna uccisa fatta l’autopsia Esaminate le abrasioni su una mano dell’arrestato

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Laura Valdesi SIENA Le piccolesulladel meccanico indagato per omicidio doloso e maltrattamenti in famiglia è stata esaminata. In primis dal medico legale Mario Gabbrielli, che è stato visto varcare la porta del carcere nel primo pomeriggio di ieri. A Santo Spirito anche Duccio Luchini, consulente di parte nominato dall’uomo arrestato unitamente a Paride Minervini come perito balistico. Non è da escludere che le lesioni possano essere visionate anche dal perito balistico a cui la procura ha affidato il compito di analizzare il fucile da cui è partito il colpo che ha ucciso Yuleisi Ana Manyoma Casanova, 33 anni. Colpita in fronte nella sua camera da letto. Il fucile era inal compagno, ora in carcere per la detenzione illegale dell’arma. Una lesione che l’indagato avrebbe comunque giustificato.