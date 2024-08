Di Francisca | Il buonismo non è la mia filosofia È la sofferenza che prepara alla vita non l’accontentarsi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Elisa Di. In fin dei conti è stata lei la grande protagonista delle Olimpiadi. Lei con quelle parole su Benedetta Pilato che definiva il quarto posto il giorno più bello della sua. Al Corriere della Sera dice che sì avrebbe potuto esprimersi diversamente ma che lei crede fermamente in quel che ha detto. Un’intervista molto bella, di Gaia Piccardi «La polemica di inizio Olimpiade ha tolto spazio alle medaglie e agli atleti. Mi dispiace. Vedo che se ne continua a parlare ancora oggi. Troppo. Quello che ho detto di Benedetta Pilato, come l’ho detto: il messaggio è stato strumentalizzato. Ho parlato di pancia, per quella che è la mia storia. Poi ho i miei pregi e difetti». Elisa Di, due ori olimpici, 7 mondiali e 13 europei nel fioretto, un polverone sollevato per il commento sul quarto posto di Pilato, per un centesimo, nei 100 rana a Parigi.