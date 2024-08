Cucine da incubo un format vincente

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Molti deiche spopolano sulle reti televisive italiane sono frutto di idee che vengono da altri paesi e che sono poi trase ed adattate alle realtà nostrane, secondo dei criteri che possano attirare più audience possibili, abbinandogli un conduttore di fama nazionale o internazionale, come appunto il nostro pluristellato chef Antonino Cannavacciuolo con la serie “da”, giunta quest’anno alla decima edizione. Sono ben pochi quelli che non hanno visto almeno una puntata di questo indovinatissimo e riuscitissimo serial televisivo, trasmesso su “La 8” di sera e poi con tantissime repliche anche in altre reti televisive. Ilè ben conosciuto: un ristorante o trattoria che sta andando in rovina per i motivi più disparati, chiede aiuto al nostro grande Chef. I proprietari vengono poi contatati dai produttori ed inizia così lo spettacolo.