Colpisce un carabiniere utilizzando una scopa

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Talvolta le cose non vanno come esattamente le vorremmo. Ne sa qualcosa la 50enne operaia di Lugo che prima ha chiamato i carabinieri al culmine di una veemente lite con il compagno. E poi, dopo avere assestato un colpo diche ha tuttavia finito per infrangersi su di uno dei militari intervenuti, è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (per ilin questione, tre giorni di prognosi iniziale per via di una contusione a una mano refertata in pronto soccorso). La singolare vicenda si è verificata nella notte tra domenica e lunedì. Secondo quanto emerso, l’uomo - di origine magrebina, segnato da alcune dipendenze e sul quale pende un procedimento per maltrattamenti - ha ingaggiato una forte discussione con la 50enne alimentata da motivazioni banali; la donna, temendo ripercussioni, ha allora deciso di chiudersi in camera.