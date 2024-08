Cascina nuova pavimentazione nella palestra scolastica del Duca D' Aosta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Pisa, 14 agosto 2024 - Sono in fase di conclusione i lavori per il rifacimento completo delladelladella scuola secondaria di primo gradoD’di San Frediano a Settimo. Un intervento da quasi 140.000 euro che ha visto prima la rimozione di tre strati di pavimento, cui ha fatto seguito la posa del nuovo materiale. “Avevamo programmato questi lavori durante la chiusura estiva del plesso scolastico – ha detto il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici –. Come amministrazione abbiamo il dovere di garantire la sicurezza delle attività sportive sia quando queste sono svolte da studenti durante l’orario scolastico, sia quando sono svolte dalle associazioni sportive in ambito extrascolastico. LadelleD’, utilizzata anche dalla Pallavolo, presentava unamolto deteriorata e, quindi, non più sicura.