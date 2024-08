Auto storiche che eleganza Le berline sfilano in via Chiodo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Grande successo per il terzo ‘Concorso diper’ organizzato all’interno del programma del 99° Palio del Golfo dal Circoloe MotoLa Spezia, con la collaborazione del Comune della Spezia e del Comitato delle Borgate del Palio del Golfo. Quindici prestigiose, in rappresentanza di ciascuna borgata, hanno sfilato sulla pedana allestita per l’occasione in viadavanti ad un pubblico numeroso e alla giuria che ne ha valutato l’e l’abbigliamento storico degli equipaggi. Lo speaker della manifestazione, il giornalista Paolo Conti, ha accompagnato la sfilata con la descrizione e le curiosità legate ai modelli.