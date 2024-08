AEW | Procede bene il recupero di Adam Copeland ma non si ancora quando tornerà

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 14 agosto 2024)è fermo ai box da Double Or Nothingsi ruppe la tibia nell’ambito di un Barbed Wire Steel Cage Match contro Malakai Black. La Rated R Superstar si è operata e ha intrapreso il percorso riabilitativo. Arrivano ora nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni.ilDurante una sessione di Q&A, Sean Sapp di Fightful Select ha fornito qualche aggiornamento sulle condizioni di, fermo per infortunio dopo essersi rotto la tibia a Double Or Nothing. Il giornalista ha evidenziato che ilstando, ma al momento non si sapotrà tornare sul ring. Come detto il suo ultimo match risale a DON dove sconfisse Malakai Black mantenendo il TNT Title, salvo poi renderlo vacante.